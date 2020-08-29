Для прибора не преграда темнота, дождь и туман

Устройство разработали специалисты из Симферополя . Прибор использует принцип радиооптики и искусственную нейронную сеть. Система способна видеть людей, автомобили, животных и другие объекты на расстоянии до трехсот метров.

Она окажется просто незаменимой в дорожном движении, поскольку различает все, что находится не только на дороге, но и в придорожной зоне. При этом прибор умеет определять, с какой скоростью и в каком направлении движется объект. И если он приблизится к автомобилю слишком близко, устройство оповестит об этом водителя. А уж в беспилотных автомобилях использование искусственного интеллекта значительно повысит безопасность эксплуатации.

Внедрение нового устройства позволит отказаться от трети применяемых сейчас датчиков, сенсоров и средств навигации, сообщает РИА «Новости».

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