Уровень озеленения положительно влияет на умственные способности детей

Исследователи из Университета Хасселта решили проследить, как количество зеленых насаждений в местности, где живет ребенок, влияет на его умственное развитие. Были обследованы шестьсот двадцать детей школьного возраста (семь-пятнадцать лет). Для каждого определили уровень IQ, а потом сопоставили результаты с данными об уровне озеленения мест их проживания, полученных благодаря спутниковым снимкам.

Получилось, что дети из районов, где зеленых насаждений было на три процента больше, имели коэффициент интеллекта примерно на столько же баллов выше. То есть если средний IQ всех ребят, участвовавших в исследовании, равнялся 105 баллам, у детей из районов со слабым уровнем озеленения этот показатель составил менее 80.

Точные причины появления такой разницы неизвестны, но есть предположение, что в хорошо озелененных районах меньше шума и меньше возможностей для игр на свежем воздухе. Во всяком случае, результаты исследования могут заставить пересмотреть мнение, что интеллект – качество врожденное, потому что влияние окружающей среды исключить нельзя, пишет издание «PLOS Medicine».

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