Почти неделю животное путешествовало в опломбированном прицепе грузовика

Когда в одну из фирм в немецком городе Вюрцбурге прибыла машина с грузом из Туниса, из опечатанной фуры раздавались странные звуки. Вызванная полиция обнаружила внутри зайца, вернее, кота, нелегально приехавшего таким образом в Европу.

Скорее всего, животное попало в прицеп, надеясь найти там еду, или чтобы спрятаться от кого-то. А когда фуру начали опечатывать, затаилось. Так и ехал кот без еды и воды через несколько границ, в том числе пересек на пароме Средиземное море. А длилось путешествие примерно шесть дней.

Нелегала удалось поймать. Его передали ветеринарам, у которых состояние здоровья пушистого мигранта опасений не вызвало, сообщает nasha-germania.com.

Читайте также: 29 августа: Категорические запреты в Ореховый Спас

Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?