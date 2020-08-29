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Газета "Кишиневские новости"

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Кот-нелегал приехал из Северной Африки в Германию

Кот-нелегал приехал из Северной Африки в Германию
29 августа
14:26 2020
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Почти неделю животное путешествовало в опломбированном прицепе грузовика

Когда в одну из фирм в немецком городе Вюрцбурге прибыла машина с грузом из Туниса, из опечатанной фуры раздавались странные звуки. Вызванная полиция обнаружила внутри зайца, вернее, кота, нелегально приехавшего таким образом в Европу.

Скорее всего, животное попало в прицеп, надеясь найти там еду, или чтобы спрятаться от кого-то. А когда фуру начали опечатывать, затаилось. Так и ехал кот без еды и воды через несколько границ, в том числе пересек на пароме Средиземное море. А длилось путешествие примерно шесть дней.

Нелегала удалось поймать. Его передали ветеринарам, у которых состояние здоровья пушистого мигранта опасений не вызвало, сообщает nasha-germania.com.    

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