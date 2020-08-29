Малышам до пяти лет маска не требуется

Вопрос о том, с какого возраста в условиях эпидемии дети должны носить маску, вызывает много споров. Теперь Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН решили внести ясность.

По мнению экспертов, нельзя обязывать родителей надевать маску на детей, не достигших пятилетнего возраста. Они считают, что такие малыши еще не могут правильно носить маску, когда взрослых рядом нет.

Что касается тех ребят, которым от шести до одиннадцати лет, тут все зависит от того, научили ли их правильно и безопасно использовать маску, а также от того, насколько высок уровень заболеваемости там, где ребенок живет. Если же такие дети все же носят маски, взрослые должны обеспечить регулярный контроль, а также своевременную замену масок на чистые.

В одном эксперты сходятся безоговорочно: для подростков, начиная с двенадцатилетнего возраста, ношение маски обязательно, передает gazeta.ru.

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