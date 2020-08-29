Суббота, 29 августа 2020, 17:30

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

14 человек погибли в США от урагана «Лаура», Трамп сегодня посетит зону бедствия

14 человек погибли в США от урагана «Лаура», Трамп сегодня посетит зону бедствия
29 августа
14:06 2020
Версия для печати

По официальным данным, 14 человек погибли в США после обрушившегося на южные штаты урагана «Лаура», передает ВВС.

Два дня назад на южное побережье США обрушился ураган «Лаура», получивший четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Порывистый ветер скоростью 240 км/ч вызвал серьезные повреждения в окрестностях Луизианы и Техаса и оставил без электричества более полумиллиона домов. Погибли 14 человек, 10 жертв были из штата Луизина, еще четверо из Техаса.

Сегодня, 29-го августа, планируется поездка президента США Дональда Трампа в два пострадавших штата. Президент встретится с семьями погибших.

Читайте также: 29 августа: Категорические запреты в Ореховый Спас

Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,600,00%
EUR19,76+0,01%
GBP22,160,00%
UAH0,600,00%
RON4,080,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 29.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд