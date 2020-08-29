По официальным данным, 14 человек погибли в США после обрушившегося на южные штаты урагана «Лаура», передает ВВС.

Два дня назад на южное побережье США обрушился ураган «Лаура», получивший четвертую категорию по шкале Саффира-Симпсона. Порывистый ветер скоростью 240 км/ч вызвал серьезные повреждения в окрестностях Луизианы и Техаса и оставил без электричества более полумиллиона домов. Погибли 14 человек, 10 жертв были из штата Луизина, еще четверо из Техаса.

Сегодня, 29-го августа, планируется поездка президента США Дональда Трампа в два пострадавших штата. Президент встретится с семьями погибших.

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