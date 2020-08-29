В пищу животных добавят масло, содержащее конопляный экстракт

Препарат называется каннабидиол. Он усиливает выработку гормонов, способствующих борьбе с депрессией – серотонина и дофамина. В некоторых странах врачи назначают это лекарство при бессоннице. Лекарственный препарат также уже прошел испытание на лошадях и собаках, теперь пришла очередь слонов.

Сотрудники зоопарка обратили внимание на поведение одной из слоних, у которой наблюдались явные признаки стресса, на определенно не ладила с остальными членами стада. В природе для налаживания отношений между слонами порой требуется очень длительный период. С помощью каннабидиола специалисты решили ускорить процесс.

Препарат будут добавлять животным пищу, а за действием его проследят, регулярно проводя анализы крови и фиксируя уровень гормона стресса кортизола. Важно, что каннабидиол не содержит психоактивных веществ и поэтому не обладает угнетающим действием.

Эксперимент рассчитан на два года. Если он пройдет удачно, препарат найдет применение и в лечении стресса у других животных, сообщает BBC.

Читайте также: Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

29 августа: Категорические запреты в Ореховый Спас