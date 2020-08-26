В США третий день продолжаются протесты в связи с очередным случаем стрельбы полицейского в афроамериканца. Житель города Кеноша, штат Висконсин, афроамериканец Джейкоб Блейк находится в реанимации после того, как полицейские несколько раз выстрелили в него, сообщает ВВС.

Через три месяца после громкого убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским и разрушительных протестов против расизма, прокатившихся по всей Америке, новая история полицейского произвола дала повод мародерам разжечь факелы. Полиция города Кеноша третий день получает звонки с сообщениями о стрельбе. Город охвачен массовыми беспорядками, происходят столкновения с полицией. В соцсетях публикуются видео с места событий, где вооруженные граждане выходят на улицы защищать свое имущество.

Сегодня, 26-го августа, полицией Кеноша было опубликовано сообщение о смерти двоих человек во время массовых беспорядков. По заявлению шерифа города выстрелы были произведены после столкновения вооруженных протестующих с охранником заправки. Протестующие повалили мужчину на землю, тогда он произвел из табельного оружия несколько выстрелов. Двое были убиты, еще один человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

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