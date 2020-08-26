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Газета "Кишиневские новости"

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Президента Чехии Милоша Земана срочно прооперировали

26 августа
22:01 2020
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Президент Чехии Милош Земан находится в пражской больнице с переломом правой руки. Операция прошла успешно и жизни президента ничто не угрожает, сообщает портал irozhlas.

Сегодня, 26-го апреля, утром в Твиттере пресс-секретаря президента Чехии Иржи Овчачека появилась запись о том, что операция прошла без осложнений. Милош Земан страдает от полинейропатии нижних конечностей – множественного поражения периферических нервов, из-за чего при ходьбе ему требуется посторонняя помощь. Президент Земан упал, вследствие чего сломал руку.

Как долго президент будет находиться в больнице пока не ясно. Он находится в контакте с семьей и сотрудниками администрации.

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