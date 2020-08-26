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Газета "Кишиневские новости"

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На Корею, Японию, Китай и Россию надвигается мощнейший тайфун Бави

26 августа
22:01 2020
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Южная и Северная Кореи, Япония, Китай и Дальний Восток России готовятся к неожиданно мощному тайфуну «Бави».

В соответствии с изначальными предположениями синоптиков, тропический шторм «Бави» продолжает набирать силу, двигаясь на север – северо-восток Желтого моря со скоростью 15 км/ч. Минимальное давление в эпицентре «Бави» достигает 965 гПа, скорость порывов 60 м/сек. Если давление в центре циклона продолжит расти, «Бави» будет присвоен статус супертайфуна.

В Японии ожидаются ливневые дожди, скорость ветра достигнет 108 км/ч. Китай уже ввел желтый код метеоопасности. Для Корейского полуострова «Бави» станет пятым по мощности тайфуном из когда-либо обрушавшихся на территорию. Предположительно, «Бави» достигнет юга Дальнего Востока России к 28 августа.

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