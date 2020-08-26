Есть надежда существенно уменьшить полимерное загрязнение природы

Аспирантка кафедры прикладной биологии и микробиологии Астраханского государственного технического университета на протяжении почти десяти лет проводила эксперимент с бактериями. Результатом стало выделение вида бактерий, способных уничтожать пластик путем растворения его в воде.

Внедрение этого открытия может стать новым словом в решении экологических проблем. Сегодня пластик чаще всего утилизируют путем захоронения или сжигания, что не способствует защите окружающей среды. Если создать раствор с использованием выделенного вида бактерий, его можно было бы распылять над полигонами по хранению полимерного мусора. Это способствовало бы скорейшему разложению пластика и значительному очищению природы, сообщает «МИР 24».

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