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Газета "Кишиневские новости"

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Российская аспирантка выделила вид бактерий, уничтожающих пластик

Российская аспирантка выделила вид бактерий, уничтожающих пластик
26 августа
17:11 2020
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Есть надежда существенно уменьшить полимерное загрязнение природы

Аспирантка кафедры прикладной биологии и микробиологии Астраханского государственного технического университета на протяжении почти десяти лет проводила эксперимент с бактериями. Результатом стало выделение вида бактерий, способных уничтожать пластик путем растворения его в воде.

Внедрение этого открытия может стать новым словом в решении экологических проблем. Сегодня пластик чаще всего утилизируют путем захоронения или сжигания, что не способствует защите окружающей среды. Если создать раствор с использованием выделенного вида бактерий, его можно было бы распылять над полигонами по хранению полимерного мусора. Это способствовало бы скорейшему разложению пластика и значительному очищению природы, сообщает «МИР 24».  

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