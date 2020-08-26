Программа президента по обеспечению школьников ранцами с принадлежностями продолжается уже несколько лет. За это время более 33 тысяч первоклашек получили к 1 сентября подарки от президента. Игорь Додон заявил, что программа будет продолжена, но с некоторой задержкой.

– Меня спрашивают родители о том, будут ли в этом году ранцы для школьников. Я бы с удовольствием их предоставил, но скажут, что делаем это из-за предвыборной кампании. Она пройдет и обещаю, что найдем формулу как оказать дополнительную поддержку, – заявил президент во время предоставления отчета о своей работе за 3,5 года.

Глава государства напомнил и о других свои инициативах и программах для учащихся, реализованных в последнее время: это и мебель для дошкольных учреждений, и 20 построенных спортплощадок по стране, и талантливые дети – 600 человек – которые при поддержке президента принимали участие в различных конкурсах, в том числе международных.

Кроме того, несправедливо было бы не вспомнить и о тех многодетных семьях, а их уже более 100, которые, оставшись без крыши над головой, получили от администрации президента помощь для покупки жилья или на ремонт имеющегося.

Ещё об одном очень важном проекте, инициированном и успешно начатом президентом, говорил Игорь Додон:

– Проблема детей, которые с рождения не слышат. Она решается с помощью импланта. Несколько десятков детей в результате проекта, начатого президентом и обошедшегося в 10 млн леев, при помощи немецких врачей начали слышать. Программа будет продолжена правительством, – заявил Игорь Додон.

Читайте также: Какие перемены принесет осень каждому знаку зодиака

Три знака зодиака в сентябре подхватит счастливая волна