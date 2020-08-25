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Газета "Кишиневские новости"

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В Индии обрушился пятиэтажный дом, два человека погибли

25 августа
23:31 2020
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Вечером в понедельник, 24-го августа, в индийском городе Махад, в 170 км от Мумбаи, обрушился пятиэтажный дом. Вследствие инцидента, двое погибли, пострадало 18 человек, сообщает ВВС.

Удалось спасти 60 человек, двое были найдены мертвыми, еще 18 жильцов оказались под завалами. Здание на 47 квартир было построено 10 лет назад. По словам выживших жильцов, они поспешили покинуть квартиры, когда здание начало трясти.

На место происшествия немедленно выехали бригады спасателей и пожарных. Обрушение зданий является распространенной проблемой в Индии, особенно в сезон дождей, наступающий с приходом муссонов в регион.

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