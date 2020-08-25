Бывший сербский генерал, один из лидеров сербов во время распада Югославии Ратко Младич подал апелляцию в суд Гааги в Нидерландах, оспаривая решение о признании его виновным в геноциде и преступлении против человечества, передает новостное агентство AFP.

78-летний подсудимый возглавлял войска во время резни в Сребренице в 1990-хх во время распада Югославии. Событие, в котором было убито от 7000 до 8000 мужчин боснийских мусульман, является самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой. Младич был приговорен к пожизненному заключению в ноябре 2017 года.

Бывший генерал подал апелляцию и после нескольких переносов заседания, связанных с пандемией и здоровьем самого Младича, двухдневное слушание наконец-то началось. Сегодня, 25-го августа, с началом слушания по делу об апелляции Младича, его адвокаты заявили международному суду ООН, что судебное разбирательство не может продолжиться, пока медики не дадут своей оценки состоянию подсудимого. Младич появился сегодня в зале суда в маске, в то время как связь с судьями поддерживалась через видеоконференцию.

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