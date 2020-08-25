Президент Молдовы вместе с послом Китая посетил центр триажа зараженных коронавирусом в Выставочном центре Moldexpo.

«Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном мы предоставили учреждению высокопроизводительный ультразвуковой прибор, чрезвычайно полезный для пациентов в условиях пандемии.

С помощью этого прибора выявляется происхождение и развитие заболеваний внутренних органов. По моей просьбе китайские власти выделили на эти цели около 500 тысяч леев», – отметил президент.

Игорь Додон поблагодарил китайского посла за поддержку, оказанную системе здравоохранения.

Республика Молдова получила несколько партий гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики в борьбе с новым коронавирусом. Это тонны медицинских товаров, включая тесты, лекарства, расходные материалы, респираторы, которые были розданы государственным учреждениям здравоохранения страны.

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