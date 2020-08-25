Вторник, 25 августа 2020, 01:30

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон посетил центр триажа зараженных COVID-19 на Moldexpo

Игорь Додон посетил центр триажа зараженных COVID-19 на Moldexpo
25 августа
23:16 2020
Версия для печати

Президент Молдовы вместе с послом Китая посетил центр триажа зараженных коронавирусом в Выставочном центре Moldexpo.

«Вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном мы предоставили учреждению высокопроизводительный ультразвуковой прибор, чрезвычайно полезный для пациентов в условиях пандемии.

С помощью этого прибора выявляется происхождение и развитие заболеваний внутренних органов. По моей просьбе китайские власти выделили на эти цели около 500 тысяч леев», – отметил президент.

Игорь Додон поблагодарил китайского посла за поддержку, оказанную системе здравоохранения.

Республика Молдова получила несколько партий гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики в борьбе с новым коронавирусом. Это тонны медицинских товаров, включая тесты, лекарства, расходные материалы, респираторы, которые были розданы государственным учреждениям здравоохранения страны.

Читайте также: Какие знаки зодиака могут полностью положиться на свою интуицию

Три знака зодиака в сентябре подхватит счастливая волна

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,61+0,59%
EUR19,66+0,93%
GBP21,85+1,20%
UAH0,61+0,75%
RON4,06+0,90%
RUB0,22–0,14%

Курсы валют в MDL на 25.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд