В течение прошедшего дня, 25 августа, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из муниципия Кагул, 84-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Дондюшенского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 52-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 72-летняя женщина из Флорештского района, 63-летняя женщина из Новоаненского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Яловенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из района Дрокия. На вечер 25 августа 23869 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 960 человек умерли от инфекции.