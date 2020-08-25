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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 августа 960 смертей

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 25 августа 960 смертей
25 августа
19:56 2020
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В течение прошедшего дня, 25 августа, зарегистрированы еще 15 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из муниципия Кагул, 84-летний мужчина из муниципия Бельцы, 68-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из Дондюшенского района, 77-летняя женщина из Кишинева, 52-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 72-летняя женщина из Флорештского района, 63-летняя женщина из Новоаненского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Яловенского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из района Дрокия. На вечер 25 августа 23869 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 960 человек умерли от инфекции.

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