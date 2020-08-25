Он соединяет разновысокие склоны ущелья

Эта оригинальная конструкция только что открылась для посещений. Мост длиной сорок семь метров насчитывает 99 ступеней. Сделать его именно таким пришлось потому, что один склон ущелья ниже другого на целых шестнадцать метров, к тому же требовалось соединить его с существовавшей исторической дорогой.

С моста можно полюбоваться водопадом Верингсфоссен. Зрелище впечатляющее – со скалы высотой 182 метра вода извергается в долину. До появления моста посмотреть на водопад можно было только с одного склона.

Осуществление проекта заняло три года и потребовало не только строительства моста, но и создания целой инфраструктуры – смотровых площадок, парковки, удобных дорожек от ближайшего отеля. А к следующему туристическому сезону планируется проложить еще больше дорожек и построить новые смотровые площадки, пишет «Daily Mail».