Проект разработали испанские архитекторы

Предусмотрено, что здесь будет все самое необходимое для пребывания в карантине: жилье, офисы, торговые предприятия, рынок, административное помещение и даже пожарная часть, практически все построят из дерева. Предполагается, что жители города смогут провести время, необходимое для соблюдения самоизоляции, на полном самообеспечении, используя альтернативные источники энергии, которых хватит на длительный период.

Город планируется разместить в округе Сюнъань, на расстоянии около 150 км от столицы страны Пекина. По словам проектировщиков, в работе они использовали собственный опыт, приобретенный за время карантина, сообщает «Туристер».