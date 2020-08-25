Скоро нечем будет нумеровать кредитные карты

Неожиданный дефицит возник в Стране восходящего солнца по причине эпидемии коронавируса. Стремление населения максимально обезопасить себя от инфекции породило настоящий всплеск спроса на безналичные расчеты. Приложило руку и правительство страны, заинтересованное в увеличении именно такого вида торговли. В результате число покупок через интернет существенно возросло.

Соответственно, потребовалось значительно больше кредитных карт. А согласно международным требованиям, которыми определяется порядок пользования самыми популярными платежными системами Visa и Mastercard, номер кредитной карты должен состоять из шестнадцати цифр, в которых зашифровано много важной информации. Но непосредственно на номер кредитной карты отводится последних десять цифр. Так вот, все их возможные сочетания уже почти полностью использованы.

Выход из положения эмитенты карт видят в том, чтобы увеличить номер на одну цифру, сообщает портал «Argumenti.ru».

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