Если бы досрочные парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, за социалистов проголосовали бы 39,3%

Таковы данные социологического исследования «VOX POPULI – август 2020», реализованного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

Согласно опросу, при проведении досрочных выборов в ближайшее воскресенье, в парламент проходят пять партий, а большинство голосов избирателей достанется Партии социалистов. Так, за ПСРМ проголосуют 39,3% определившихся респондентов, за ПДС – 26,8%, за партию «Шор» – 8,4%, а за политформирование «Наша партия» – 6,9%.

Пятой партией, которая может преодолеть избирательный порог, является ДПМ с 5,2%. Партия, возглавляемая Андреем Нэстасе, не набирает необходимого количества голосов. Также вне парламента оказывается «Pro-Moldova» Андриана Канду. Опрос проводился с 5 по 20 августа 2020 года, выборка составила 1191 человек из 83 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.

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