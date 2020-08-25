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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом России в Молдове

Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом России в Молдове
25 августа
12:26 2020
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Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между двумя государствами, пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления этого процесса на благо наших народов. Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса, и в связи с этим Игорь Додон подтвердил свою готовность испытать ее на себе.

«Кроме того, выразил российской стороне благодарность за готовность безвозмездно передать 40-50 тысяч тонн дизельного топлива нашим фермерам в этот непростой период продолжительной засухи и пандемического кризиса», – отметил президент.

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