Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между двумя государствами, пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления этого процесса на благо наших народов. Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса, и в связи с этим Игорь Додон подтвердил свою готовность испытать ее на себе.

«Кроме того, выразил российской стороне благодарность за готовность безвозмездно передать 40-50 тысяч тонн дизельного топлива нашим фермерам в этот непростой период продолжительной засухи и пандемического кризиса», – отметил президент.

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