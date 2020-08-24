Луна в знаке Скорпион. День оградит вас от неприятных сюрпризов

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 25 августа?

День будет наполнен энергией! Прекрасный и очень удачный для людей творческих – и тех, кто занят в сфере хэнд мэйд, и тех, кто с энтузиазмом занят интеллектуальным трудом. Этот день поможет решить трудные задачи и раскрыть сложные загадки. Все, что в вашей жизни устарело и потеряло актуальность, смело отправляйте на свалку истории – освободите место для нового, перспективного, что поможет вам набрать обороты и вырваться снова вперед. День оградит вас от неприятных сюрпризов.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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