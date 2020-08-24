В Комрате прошла конференция под названием «Освобождение территории Гагаузии Советской Армией в ходе Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года», сообщает Gagauzinfo.

Мероприятие организовано Научным центром имени Маруневича, Комратским университетом и Исполнительным комитетом автономии. Историк Степан Булгар рассказал участникам конференции о бойце Рабоче-крестьянской Красной армии Алексее Чумаке из села Кириет-Лунга, который в ходе боев на юге республики уничтожил семь вражеских танков. «Наши гагаузы тоже участвовали в освобождении Молдавской ССР, в том числе и южных районов, которые сегодня являются Гагаузией. Их фамилии должны звучать, о них нужно говорить», – отметил историк. Депутат парламента Федор Гагауз подарил руководству Комратского и Чадыр-Лунгского районов книгу, посвященную 165-му стрелковому полку. В нем служил гагауз Антон Буюклы, погибший 13 августа 1945 года в боях с японцами на Сахалине.

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