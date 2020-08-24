24 августа 2020 года (11 августа по старому стилю) в народе отмечают День мученика Евпла Катанского

История:

В портовом городке Катания на рубеже 3 и 4 веков служил архимандрит Евпл. Он не расставался с Евангелие, читая проповеди язычникам. Однажды на одной из проповедей его схватили. На суде правителя Евпл продолжал обличать языческие верования и толковать Евангелие даже под пытками.

На Руси 24 августа чествовали воина и богатыря Евпатия Коловрата. Страшные истории рассказывали. По поверью, видели люди в этот день белого коня на болотах, он ищет всадника, убитого в бою. А ночью видели его на кладбище, где он бегает от могилы к могиле и плачет. Были и те, кто пытался ловить белого коня, но никому это не удалось.

Существовала легенда об Евпатии Коловрате: в местах появления белого коня когда-то проходило сражение с татарами. Во время побоища появился богатырь на белом коне, сражался он храбро и много врагов полегло от руки богатырской, но Батый убил чудо-воина. Вот и ищет хозяина – Евпатия Коловрата – белый конь.

Что можно и чего нельзя делать 24 августа 2020 года

Стрижка овец начиналась именно в этот день, так как крестьяне просчитали, что к холодам барашки как раз обрастут новой шерсткой, а шерсть обстриженная вся шла в дело: хозяйки пряли шерстяные нитки для вязания теплых вещей к холодам, из этой же шерсти валялись валенки.

Категорически нельзя было пить спиртное, считалось, что к выпившему явятся покойники из числа родственников и обязательно накажут нарушителя.

Поверья и приметы:

Дождь в ближайшие дни предвещали мерцающие на рассвете этого дня звезды.

Снежную зиму обещали обилие орехов и слабый урожай грибов.

А яркое солнышко в этот день предвещало сухой сентябрь.

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