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Газета "Кишиневские новости"

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Роскачество советует, как правильно хранить крупы

09 апреля
17:06 2020
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В большинстве стран люди закупают продукты про запас, полагая, что пандемия коронавируса будет мучить человечество еще неопределенно долгое время. Роскачество выпустило по этому случаю пресс-релиз, в котором даются рекомендации, как правильно хранить муку и крупы.

В документе говорится, что все зерновые продукты должны находиться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях и местах защищенных от прямого солнечного света. Крупы лучше всего ссыпать в герметичные упаковки и периодически проверять их на запах. В Роскачестве отмечают: чем в зерне больше жиров, тем оно портится быстрее. К этой категории относятся: пшено и овсяные хлопья.  

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