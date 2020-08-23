24 августа День Ангела у Александра, Василия, Макара, Максима, Марии, Марка, Мартина, Фёдора.

Умные и удивительные, рожденные в этот день отличаются от окружающих живым интересом к окружающему миру. Одаренные и любознательные, именинники этого дня будут с легкостью учиться, в изучении любой науки они обязательно докопаются до самых глубин, до понимания тонкостей. Вселенная одарила рожденных 24 августа редкими способностями, но и возложила огромную ответственность за собственные поступки в жизни. Если именинники этого дня разовьют в себе систему правильных моральных принципов и будут ее придерживаться, то Судьба одарит их многими благами, ну а за ошибки и просчеты наказание будет суровым.

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Поздравляем именинников!

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