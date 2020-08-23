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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон передает сыновьям молдавскую традицию виноделия

Игорь Додон передает сыновьям молдавскую традицию виноделия
23 августа
22:41 2020
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Президент Игорь Додон вместе с семьёй начал сбор винограда. Об этом глава государства рассказал в соцсетях.

«Вместе с семьей начал сбор винограда сорта «Рислинг», который мы с сыновьями высадили в 2013 году в моем родном селе Садова. Несмотря на засуху, урожай выдался богатым, мы сделаем из него, как и в прежние годы, качественное вино. Я передам своим сыновьям традицию виноделия, как ранее мне ее передал мой отец. Желаю всем здоровья! Берегите своих близких», – написал в соцсетях президент.

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