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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 23262 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 23262 излечившихся
23 августа
22:21 2020
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На сегодняшний день в стране 23262 человека прошли лечение и 940 умерли от инфекции COVID-19. На 23 августа в Молдове подтверждено 33478 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 575 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1323 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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