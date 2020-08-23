Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 августа 23262 излечившихся
23 августа
22:21 2020
На сегодняшний день в стране 23262 человека прошли лечение и 940 умерли от инфекции COVID-19. На 23 августа в Молдове подтверждено 33478 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 575 инфицированных – тяжелое (в том числе 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1323 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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