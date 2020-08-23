К вечеру 23 августа в Молдове зарегистрированы 406 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1438, из них первичных – 1097, а повторных 341.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 33478 человек.

Из 406 новых случаев на сегодняшний день 31 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 21.

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