Тело повара Василия Омеляновича, найденное повешенным на антарктической украинской станции «Академик Вернадский», никак не могут доставить на родину, сообщает издание «Сегодня».

Основная версия следствия – самоубийство. Правда, украинские криминалисты пока не могут ознакомиться с телом. Оно полтора месяца пролежало в холодильнике на станции, потом американским судном его отправили в Чили, там оно и застряло. «Все документы были собраны, уже больше месяца назад отправлены. С нашей стороны все сделано. Нужно было предоставить информацию – согласие родителей на доставку тела, разрешение компании на перевозку тела, разрешение на погребение в Украине и разрешение на проведение следственных действий в Украине», – утверждает брат погибшего Сергей. Родные не согласны на кремацию Василия. Коллеги и родственники утверждают, что у него не было значимых личных проблем и суицидальных наклонностей, а потому на полярной станции, возможно, произошло убийство.

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