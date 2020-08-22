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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 августа 33072 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 августа 33072 зараженных
22 августа
21:11 2020
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К вечеру 22 августа в Молдове зарегистрированы 588 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 3159, из них первичных – 2495, а повторных 664.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 33072 человека.

Из 588 новых случаев на сегодняшний день 41 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 20, медсестры – 20, вспомогательный персонал – 1.

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