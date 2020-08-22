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Газета "Кишиневские новости"

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Брюссель решил поддержать Бухарест пятью миллиардами

22 августа
16:51 2020
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Европейская комиссия решила выделить Бухаресту кредит в пределах пяти миллиардов евро, сообщает «Международное румынское радио».

Деньги предполагается потратить на поддержку предпринимательства и сохранение рабочих мест. Премьер-министр Людовик Орбан заявил журналистам, что правительство предпринимает все возможные меры для того, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. По словам премьера, кредит от Европейской комиссии получен на 15 лет и под очень хорошие условия. Оппозиция в лице депутатов от Социал-демократической партии пытается отправить кабинет министров Орбана в отставку, пока это у нее не получается.

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