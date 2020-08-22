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Газета "Кишиневские новости"

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Ради президентской должности Нэстасе готов сотрудничать с лгуньй

22 августа
16:51 2020
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Председатель Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе считает бывшую коллегу по избирательному блоку ACUM Майю Санду обманщицей, об этом он заявил в эфире телеканала Ren TV.

«В 2019 году Санду обещала поддержать меня на президентских выборах, если Платформа продвинет ее кандидатуру на пост премьер-министра. Она не сдержала своего слова. Политик, обманувший другого политика, непременно обманет народ», – заключил Нэстасе. Он до сих пор уверен в том, что если бы не уступил место кандидата в президенты Санду, то уже четвертый год сидел бы в кресле главы государства. При этом Нэстасе не исключает того, что Платформа в будущем будет сотрудничать с либеральными демократами Владимира Филата, а также Партией «Действие и солидарность» Санду.

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