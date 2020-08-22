Правительство Турции объявило о том, что в ближайшее время монастырь Хора, расположенный в Стамбуле, будет обустроен под мусульманский молитвенный дом, сообщает греческий телеканал ERT.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано в правительственном издании. «Это один из самых символических византийских памятников эпохи императоров Коминов, известный своими фресками. Он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии. Он передается в управление по делам религии, и, как ожидается, в нем закроют византийские фрески, чтобы превратить церковь в мечеть», – передает ERT. Монастырь построен 534 году, в 1511-м его превратили в мечеть, а в 1945-м перевели в разряд музеев.

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