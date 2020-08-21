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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 22673 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 августа 22673 излечившихся
21 августа
18:26 2020
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На сегодняшний день в стране 22673 человека прошли лечение и 929 умерли от инфекции COVID-19. На 21 августа в Молдове подтверждено 32484 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 534 инфицированных – тяжелое (в том числе 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1322 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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