На сегодняшний день в стране 22673 человека прошли лечение и 929 умерли от инфекции COVID-19. На 21 августа в Молдове подтверждено 32484 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 534 инфицированных – тяжелое (в том числе 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1322 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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