В Молдове снят карантин для возвращающихся из стран «зеленой зоны»
Граждане Молдовы, вернувшиеся из стран «зеленой зоны», не будут обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. Соответствующее решение по предложению президента Игоря Додона принято сегодня Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.
Так, с 1 сентября лица, которые въезжают в Молдову из стран, находящихся в категории «зеленая зона», не будут заполнять Эпидемиологический листок, а также не обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В то же время прибывающие в Молдову граждане, которые напрямую или транзитом следуют из стран «красной зоны» в обязательном порядке будут проходить все прежние процедуры и подписывать заявление о соблюдении режима самоизоляции.
Напомним, что сегодня в ходе передачи «Президент отвечает» Игорь Додон заявил, что выступает за снятие ограничений, пояснив, что провел дискуссии на эту тему с правительством.
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