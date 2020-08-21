Граждане Молдовы, вернувшиеся из стран «зеленой зоны», не будут обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. Соответствующее решение по предложению президента Игоря Додона принято сегодня Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

Так, с 1 сентября лица, которые въезжают в Молдову из стран, находящихся в категории «зеленая зона», не будут заполнять Эпидемиологический листок, а также не обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. В то же время прибывающие в Молдову граждане, которые напрямую или транзитом следуют из стран «красной зоны» в обязательном порядке будут проходить все прежние процедуры и подписывать заявление о соблюдении режима самоизоляции.

Напомним, что сегодня в ходе передачи «Президент отвечает» Игорь Додон заявил, что выступает за снятие ограничений, пояснив, что провел дискуссии на эту тему с правительством.

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