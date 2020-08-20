Вице-председатель Теленештского района Александру Исак отреагировал на инициативу Майи Санду о продаже земли иностранцам: Мы не хотим быть чужими дома!

В размещенном в социальной сети сообщении Исак рекомендовал лидеру ПДС и другим политикам, поддерживающим эту идею, чаще слушать песню «Casa părintească nu se vinde».

«Мы не хотим чувствовать себя чужими у себя дома. Хорошо понимаю, что некоторых многое не связывает с этой страной, если что – возьмут сумочку и уедут «за моря и страны» или за океан. Также позволю себе сказать Майе Санду: когда у нее появляются идеи продавать землю иностранцам, пусть вспомнит о завещании Штефана чел Маре: Молдова не моя и не ваша, а ваших потомков и потомков потомков ваших во веки веков. Не оставляйте потомков потомков наших без молдавской земли», – написал Александру Исак.

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