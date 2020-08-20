Правительство намерено ликвидировать феномен нелояльной конкуренции в сфере производства семян, начав субсидировать тех, кто занимается посадочным материалом. Об этом сообщил премьер Ион Кику в ходе рабочего визита в бельцкий Институт полевых культур „Selecția”.

По словам главы кабмина, отечественные семена и посадочный материал обладают значительным потенциалом с экономической точки зрения и представляют собой решение для сельского хозяйства в условиях климатических изменений.

«Наши сорта, молдавские гибриды, все, что предлагает молдавская наука, более устойчивы, более адаптируемы к условиям засухи. Мы говорим как о семенах кукурузы, пшеницы, подсолнечника, так и о виноградарстве и садоводстве. Если мы хотим обладать сельским хозяйством, устойчивым к засухе, нужно оживить эту отрасль», – сказал Кику.

Премьер заявил, что в ближайшие недели правительство одобрит программу, предусматривающую необходимые меры в этом направлении.

«Большая часть предложений на рынке семян в Молдове покрывается импортерами. Мы приветствуем конкуренцию, но нужно создавать условия, чтобы отечественные производители семян работали в равных условиях. Это в первую очередь в интересах сельхозпроизводителей, которые получат большую устойчивость по отношению к климатических условиям», – отметил Кику.

Премьер пояснил, что программа по оживлению сектора производства семян и посадочного материала предусматривает такие меры как стимулирование приобретения отечественных сортов и субвенции только для тех аграриев, которые будут соблюдать севооборот.

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