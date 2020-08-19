В течение прошедшего дня, 19 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из АТО Гагаузия, 77-летняя женщина из Кагульского района, 61-летняя женщина из Каушанского района, 47-летняя женщина из Резинского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 86-летняя женщина из Кишинева. На вечер 19 августа 22169 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 914 человек умерли от инфекции.