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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 августа 914 смертей

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 августа 914 смертей
19 августа
20:41 2020
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В течение прошедшего дня, 19 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из АТО Гагаузия, 77-летняя женщина из Кагульского района, 61-летняя женщина из Каушанского района, 47-летняя женщина из Резинского района, 64-летняя женщина из Кишинева, 86-летняя женщина из Кишинева. На вечер 19 августа 22169 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 914 человек умерли от инфекции.

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