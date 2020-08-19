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Газета "Кишиневские новости"

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Свершилось! На Украине пройдет однополая свадьба

19 августа
14:36 2020
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На этой неделе во Львове пройдет свадьба между дизайнером Михаилом Липаковым и владельцем сети киевских бутиков Яшаром Багирьяном, сообщает «Страна».

Пара в отношениях уже девятнадцать лет. Однако лишь недавно, на праздновании дня рождения Липакова в Одессе, предприниматель и дизайнер, которые еще к тому же и шоумены, обручились и обменялись кольцами. К свадьбе молодожены уже забронировали под Львовом отель для сотни гостей, номер за сутки обходится в 10 000 гривен. Пока на Украине официально еще нельзя зарегистрировать однополый брак.

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