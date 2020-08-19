На этой неделе во Львове пройдет свадьба между дизайнером Михаилом Липаковым и владельцем сети киевских бутиков Яшаром Багирьяном, сообщает «Страна».

Пара в отношениях уже девятнадцать лет. Однако лишь недавно, на праздновании дня рождения Липакова в Одессе, предприниматель и дизайнер, которые еще к тому же и шоумены, обручились и обменялись кольцами. К свадьбе молодожены уже забронировали под Львовом отель для сотни гостей, номер за сутки обходится в 10 000 гривен. Пока на Украине официально еще нельзя зарегистрировать однополый брак.

Читайте также: Карусель Удачи для 6 знаков зодиака в последние 10 дней августа

Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака