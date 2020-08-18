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Газета "Кишиневские новости"

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Франция сделает ношение масок обязательным для всех

18 августа
21:16 2020
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На фоне очередных вспышек заражения коронавирусом, Франция планирует сделать ношение масок обязательным для всех рабочих мест, сообщает ВВС.

Новые правила вступят в силу с 1-го сентября и распространяются на все офисы, заводы, частные и государственные предприятия, где в одном закрытом помещении присутствует более одного человека. Все трудящиеся обязаны будут носить маски, не снимая. За порядком исполнения указания собираются тщательно следить. Будут организованы выборочные проверки офисов.

Начиная с июля во Франции резко возросло количество зараженных коронавирусом. Среднее число новых заболевших в неделю превышает 2 000 человек. На данный момент 220 000 человек заражены и более 30 000 скончались.

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