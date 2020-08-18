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Газета "Кишиневские новости"

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Рубиновая Принцесса убила 28 человек в Австралии

18 августа
21:16 2020
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Правительство Австралии признало, что отсутствие должной проверки путешествовавших на круизном лайнере Ruby Princess привело к самой масштабной вспышке заражений коронавирусом в стране, передают ВВС.

В марте месяце в док австралийской столицы Сидней прибыл круизный лайнер Ruby Princess с 2 650 пассажирами на борту. Министр Департамента сельского хозяйства Эндрю Меткалф заявил специальному комитету сената по Covid-19, что протокол не был соблюден, и пассажиров не обследовали на наличие заражения вирусом. Вследствие допущенной халатности, были заражены более 1000 человек и 28 погибли.

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