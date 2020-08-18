Правительство Австралии признало, что отсутствие должной проверки путешествовавших на круизном лайнере Ruby Princess привело к самой масштабной вспышке заражений коронавирусом в стране, передают ВВС.

В марте месяце в док австралийской столицы Сидней прибыл круизный лайнер Ruby Princess с 2 650 пассажирами на борту. Министр Департамента сельского хозяйства Эндрю Меткалф заявил специальному комитету сената по Covid-19, что протокол не был соблюден, и пассажиров не обследовали на наличие заражения вирусом. Вследствие допущенной халатности, были заражены более 1000 человек и 28 погибли.

Читайте также: Что несет Новолуние 19 августа всем знакам зодиака

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 17 по 23 августа

На волне больших денег с 17 по 23 августа 5 знаков зодиака