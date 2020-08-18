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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавская Демпартия продолжает усыхать

18 августа
21:11 2020
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После того, как из рядов Демократической партии Молдовы были исключены два депутата парламента Евгений Никифорчук и Владимир Андронаки, четыре десятка членов ДПМ Флорештской организации написали заявления о выходе из формирования.

В открытом письме они обвинили Павла Филипа, главу демократов, в «расколе партии». При этом наблюдатели отмечают, что Никифорчук – успешный бизнесмен, избирался в парламент по Флорештскому одномандатному округу, и там у него есть немалая поддержка среди местных активистов. Почетный председатель Демпартии Дмитрий Дьяков отнесся ко всему происходящему философски. «Сейчас сезон уходов. Уходят, возвращаются. Это прискорбно. Отчасти этот процесс субъективен. Надеюсь, страсти успокоятся», – заявил Дьяков журналистам.

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