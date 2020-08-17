18 августа 2020 года (5 августа по старому стилю) в народе отмечают День святого мученика Евсигния Антиохийского

История:

Рожденный в Антиохии в 3 веке, Евсигний служил в войске римских императоров долгих 60 лет. Несколько императоров сменилось за время его службы. Однажды увидел Евсигний на небе изображение креста из звезд. Всю свою дальнейшую службу он прошел, вооружившись силой крестной. А завершил ее в силу преклонного возраста в период правления сына Константина Великого. Константин начал переводить Христианство в статус господствующей религии.

Оставив службу, Евсигний вернулся в родные места. Молился, постился, посещал храмы. Но к власти пришел Юлиан Отступник, решивший вернуть язычество. По чужому доносу, Юлиан позвал христианина Евсигния к себе на суд. Последний же произнес обличительную речь в адрес богоотступника, чем вызвал его гнев. По приказу Юлиана воину Христову отсекли голову. Было Евсигнию 110 лет.

Что можно и чего нельзя делать 18 августа 2020 года

В этот день на Руси ранним утром проводили обряд заклинания жнивы от нечистой силы. Еще просили, чтобы ни ветра, ни метели, ни морозы не навредили земле и будущим урожаям.

А в период жатвы крестьяне искали стебель, на котором 12 колосков. Такую находку берегли особо – до следующей весны. Зерна с этих колосьев бросали в землю первыми, чтобы урожай был богатым.

Поверья и приметы:

В крестьянских избах развешивали связки лука, очищали воздух.

На Евстигнея на столе обязательно был свежеиспеченный ячменный хлеб из зерна нового урожая, лук, квас и соль.

Погода на Евстигнея указывала, на декабрьскую погоду.