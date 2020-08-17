Луна в знаке Лев. Снизьте обороты в сфере бизнеса

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 18 августа?

День можно считать неблагоприятным. Последний день лунного месяца характеризуется снижением жизненной энергии. Настроение будет переменчивым, а состояние у многих депрессивным. Напомнят о себе хронические заболевания и старые травмы. Остерегайтесь обмана. Вполне естественно, что при таких исходных новые дела лучше отложить, не стоит подписывать договора. Снизьте обороты в сфере бизнеса. Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь в этот день, поищите в своем окружении источник позитива и не дайте неприятным мыслям завладеть вашим сознанием. Сторонитесь конфликтов, люди в этот день будут особенно чувствительны и обидчивы.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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