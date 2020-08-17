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Газета "Кишиневские новости"

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ВОЗ: загрязнение воздуха влияет на тяжесть течения коронавируса

ВОЗ: загрязнение воздуха влияет на тяжесть течения коронавируса
17 августа
20:56 2020
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Чем хуже экология, тем выше риск смерти от инфекции

Директор департамента Всемирной организации здравоохранения по окружающей среде, климату и здравоохранению  Мария Нейра прокомментировала исследование Национальной статистической службы Великобритании. Согласно ему, если люди долгое время дышат загрязненным воздухом, риск смертельного исхода в случае их заболевания коронавирусной инфекцией возрастает на семь процентов.

По словам представителя ВОЗ, под воздействием загрязненного воздуха в первую очередь серьезно повреждаются легкие человека. А именно через них обычно входит инфекция. Следовательно, перед коронавирусом оказывается меньше защитных средств, и он легче проникает в организм. Впрочем, это в равной мере относится к любым респираторным заболеваниям вирусного происхождения, и течение их заведомо осложняется. Конечно, в результате карантина и прекращения работы промышленности воздух во многих городах значительно очистился, но этого недостаточно. Необходимо последовательно бороться с факторами, приводящими к загрязнению воздуха, и это должно стать заботой правительств всех стран, сообщает РИА «Новости».  

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