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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Новосибирске сделали операцию на сердце пациентке с коронавирусом

В Новосибирске сделали операцию на сердце пациентке с коронавирусом
17 августа
20:56 2020
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Женщина не могла ждать, пока вылечат инфекцию

Редкую операцию провели в Новосибирском национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. У пациентки было сложное нарушение работы сердца, угрожающее жизни. Речь шла уже о трансплантации сердца, которое функционировало лишь на треть своей мощности. Но очереди на пересадку нужно было еще дождаться, а состояние женщины катастрофически ухудшалось.

Необходима была срочная операция по устранению дефекта, но в результате теста выяснилось, что больная инфицирована коронавирусом. Обычно необходимо сначала вылечить инфекцию, а потом проводить хирургическое вмешательство. Но в данном случае ситуация не позволяла ждать. И новосибирские врачи решились на немедленную операцию. Она длилась свыше пяти часов и прошла успешно. Медики надеются, что теперь в трансплантации необходимости не будет, а с коронавирусом доктора справятся, сообщает ТАСС.

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