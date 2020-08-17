Женщина не могла ждать, пока вылечат инфекцию

Редкую операцию провели в Новосибирском национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина. У пациентки было сложное нарушение работы сердца, угрожающее жизни. Речь шла уже о трансплантации сердца, которое функционировало лишь на треть своей мощности. Но очереди на пересадку нужно было еще дождаться, а состояние женщины катастрофически ухудшалось.

Необходима была срочная операция по устранению дефекта, но в результате теста выяснилось, что больная инфицирована коронавирусом. Обычно необходимо сначала вылечить инфекцию, а потом проводить хирургическое вмешательство. Но в данном случае ситуация не позволяла ждать. И новосибирские врачи решились на немедленную операцию. Она длилась свыше пяти часов и прошла успешно. Медики надеются, что теперь в трансплантации необходимости не будет, а с коронавирусом доктора справятся, сообщает ТАСС.

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