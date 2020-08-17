Печатные издания пролежали на леднике свыше полувека и прекрасно сохранились

Находку сделал владелец одного из кафе, расположенного на горном курорте Шамони. Оказалось, что это издающиеся в Индии газеты, датированные январем 1966 года. На первых страницах сообщалось о том, что впервые в истории страны премьер-министром избрана женщина – Индира Ганди.

Несмотря на то, что печатные издания несколько десятилетий пролежали на леднике на высоте 1350 метров и основательно промокли, они прекрасно сохранились. Эксперты высказали предположение, что это почта с индийского авиалайнера, который 24 января 1966 года разбился на Монблане, врезавшись в гору. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Газеты оказались счастливее людей – они уцелели и теперь могут стать экспонатами импровизированного музея, который намерен создать хозяин кафе, сделавший редкую находку, сообщает телеканал BFMTV.

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