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Газета "Кишиневские новости"

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В горах Франции нашли связку газет с разбившегося авиалайнера

17 августа
14:36 2020
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Печатные издания пролежали на леднике свыше полувека и прекрасно сохранились

Находку сделал владелец одного из кафе, расположенного на горном курорте Шамони. Оказалось, что это издающиеся в Индии газеты, датированные январем 1966 года. На первых страницах сообщалось о том, что впервые в истории страны премьер-министром избрана женщина – Индира Ганди.

Несмотря на то, что печатные издания несколько десятилетий пролежали на леднике на высоте 1350 метров и основательно промокли, они прекрасно сохранились. Эксперты высказали предположение, что это почта с индийского авиалайнера, который 24 января 1966 года разбился на Монблане, врезавшись в гору. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Газеты оказались счастливее людей – они уцелели и теперь могут стать экспонатами импровизированного музея, который намерен создать хозяин кафе, сделавший редкую находку, сообщает телеканал BFMTV.  

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