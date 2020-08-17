Семью Елизаветы II многие годы обворовывал один из служащих

Злоумышленником оказался один из высокопоставленных офицеров, который нес службу во дворце. Не один год он потихоньку прихватывал с собой предметы обихода, посуду, личные вещи членов семьи, медали и ордена.

Тайна раскрылась случайно, когда в интернете обнаружилось объявление о продаже на виртуальном аукционе одной из исчезнувших из дворца наград. Начальная цена составляла 350 фунтов стерлингов.

Подозреваемый задержан. Как долго он промышлял подобным образом и во что оценивается ущерб, причиненный королевской семье, еще предстоит выяснить, сообщает news.rambler.ru.

Чем не история, достойная пера Агаты Кристи?

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