Многое из того, что мы едим каждый день, может оказаться смертельно опасным

Управление по санитарному надзору США составило список ежедневно употребляемых в пищу продуктов, которые таят опасность.

Яйца – сырые и несвежие – могут быть заражены сальмонеллой, инфекцией, приводящей к тяжелым последствиям.

Ядовитые грибы часто маскируются под съедобные.

Плохо промытые брокколи, шпинат, руккола и салат-латук могут стать источником кишечной палочки.

Чрезмерное употребление кофе ведет к обезвоживанию организма.

Тунец обладает свойством накапливать ртуть, содержащуюся в морской воде. И чем крупнее рыба, тем выше концентрация вредного металла.

Арахис – сильный аллерген, иногда вызванные им приступы заканчиваются смертью.

Если устрицы живут в загрязненных водоемах, они приносят опасные бактерии в наши тарелки.

И, наконец, банальные сосиски, так любимые многими. По наблюдениям медиков, у детей младше десяти лет нередко случаются приступы удушья. В пятой части из них виноваты именно сосиски: малыши торопятся проглотить их, не прожевав как следует, передает РИА «Новости».

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