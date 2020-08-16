17 августа День Ангела у Алексея, Андрея, Дарьи, Дениса, Дмитрия, Евдокии, Ивана, Ирины, Ии, Константина, Кузьмы, Максимилиана, Марфы, Михаила, Семена.

Мягкие и скромные, рожденные в этот день обладают массой достоинств для того, чтобы прожить эту жизнь в счастье и изобилии. Но для этого им придется серьезно над собой поработать. Безграничная доброта, которая вас сразу выделяет в толпе, может оказать вам плохую службу, если вы не подкрепите ее твердым характером, умением брать на себя ответственность и принимать важные решения. Кроме того, вам придется воспитывать в себе инициативность и быстроту реакции при решении разных задач. Если вы не захотите воспитать в себе эти «железобетонные» черты характера, жизнь будет сложной.

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Поздравляем именинников!

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